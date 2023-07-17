У Тернопільської області батько зґвалтував 16-річну доньку

Підозрюваного затримали.
В одному із сіл Чортківського району Тернопільської області 47-річний чоловік зґвалтував свою 16-річну доньку. Його вже затримали.
Про це повідомили в прокуратурі Тернопільської області.
За даними слідства, 11 липня чоловік у своєму будинку в одному із сіл Чортківського району накинувся на свою 16-річну доньку. Дівчина намагалась чинити спротив, проте батько повалив її та зґвалтував.
Після сексуального насильства потерпіла про все розповіла сестрі і та звернулась до поліції. Правоохоронці затримали підозрюваного.
Чоловіка затримали та відправили під варту. Йому інкримінують ч. 3 ст. 152 КК України. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Хмельницькому 21-річний чоловік зґвалтував і вбив 16-річну школярку. Чоловік накинувся на дівчину, бо вона відмовилась з ним знайомитись. За це його засудили до 14 років позбавлення волі.
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