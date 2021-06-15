У Тернополі 13-річна школярка потрапила під колеса авто: дитину госпіталізувала швидка

Дівчинка переходила дорогу за межами пішохідного переходу, як її збило авто.

У суботу, 12 червня, у Тернополі водій автомобіля BYD F3 на вулиці Оболоня збив 13-річну дівчинку. В результаті ДТП дитину з травмами госпіталізували.

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Як повідомили у поліції Тернопільщини, школярка переходила проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Внаслідок зіткнення дитина потрапила до лікарні.

"12 червня о 13:21 бригада швидкої виїжджала на вул. Оболоня до 13-річної пацієнтки, на яку наїхало авто. Із забоєм м’яких тканин правого коліна і лівого ліктя потерпілу, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню", - повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причина ДТП встановлюється.

Нагадаємо, у Тернополі водій Mercedes збив 7-річного хлопчика.

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