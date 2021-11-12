У Тернополі 17-річний учень збив на навчальній вантажівці жінку: її госпіталізували (фото)

У Тернополі 17-річний учень збив на навчальній вантажівці жінку: її госпіталізували (фото)

Юнак збив жінку на пішоходному переході.

У четвер, 11 листопада, у Тернополі на перехресті вулиць Бандери-Чайківського 17-річний учень-стажер за кермом навчального автомобіля "ГАЗ 52" збив 41-річну жінку. ДТП сталась близько 14:00

Як повідомили у поліції області, потерпіла переходила дорогу в межах пішохідного переходу. Її з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

У водія та в інструктора взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом ДТП триває слідство за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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