У Тернополі 19-річна дівчина викликала поліцію, щоб батьки її помітили: чим усе закінчилось

У Тернополі 19-річна дівчина для того, щоб привернути увагу батьків, вигадала напад на себе та викликала поліцію. Тепер їй загрожує штраф.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До правоохоронців напередодні звернулась 19-річна дівчина. Вона розповіла, що нібито на вулиці Лесі Українки у Тернополі на неї напало двоє чоловіків у масках. Дівчина зазначила, що її вдарили та вкрали 3000 грн.

Поліція переглянула відео з камер спостереження, проте там не було моменту нападу. Тоді тернополянка зізналась, що все вигадала. Вона вважала, що таким чином приверне увагу батьків і вони співчуватимуть їй.

Тепер дівчині інкримінують статтю 183 КУпАП, їй загрожує штраф.

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина із сайту знайомств "розвела" чоловіка на 13 000 гривень.

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