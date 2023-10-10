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У Тернополі 19-річна дівчина викликала поліцію, щоб батьки її помітили: чим усе закінчилось

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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У Тернополі 19-річна дівчина викликала поліцію, щоб батьки її помітили: чим усе закінчилось

У Тернополі дівчина вигадала спосіб, як привернути увагу батьків / Фото: Pexels

Дівчина вигадала напад заради уваги батьків.

У Тернополі 19-річна дівчина для того, щоб привернути увагу батьків, вигадала напад на себе та викликала поліцію. Тепер їй загрожує штраф. 

Про це повідомили у поліції Тернопільської області. 

До правоохоронців напередодні звернулась 19-річна дівчина. Вона розповіла, що нібито на вулиці Лесі Українки у Тернополі на неї напало двоє чоловіків у масках. Дівчина зазначила, що її вдарили та вкрали 3000 грн. 

Поліція переглянула відео з камер спостереження, проте там не було моменту нападу. Тоді тернополянка зізналась, що все вигадала. Вона вважала, що таким чином приверне увагу батьків і вони співчуватимуть їй. 

Тепер дівчині інкримінують статтю 183 КУпАП, їй загрожує штраф. 

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина із сайту знайомств "розвела" чоловіка на 13 000 гривень

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Дата публікації
Перегляди
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