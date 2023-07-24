У Тернополі 21-річний поліцейський у відділку вистрелив у себе: він у тяжкому стані

У Тернополі 21-річний поліцейський намагався вчинити самогубство на робочому місці. Хлопець лише півтора місяці тому прийшов на роботу, зараз він перебуває у тяжкому стані.

Про це пише zaxid.net.

Подія сталась зранку, 24 липня, у Тернопільському міському відділку поліції. 21-річний офіцер зранку прийшов на роботу та отримав табельну зброю. Він зачинився у кабінеті, після чого пролунав постріл. Колеги одразу кинулись допомагати йому.

"Молодий працівник поліції, отримавши зброю, заступав на службу і намагався скоїти суїцид. Зараз головне – життя людини, зараз ми надаємо максимальну допомогу, щоб врятувати його, працівники поліції здають кров. Чому так сталося – розбирається ДБР. Ніхто замовчувати нічого не буде. Буде дана правова оцінка, буде вивчені всі обставини, які спонукали поліцейського піти на такий крок", - повідомив в.о. начальника поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Відомо, що 21-річний поліцейський півтора місяці тому прийшов на роботу після закінчення профільного університету. Причини спроби самогубства розслідують ДБР та прокуратура.

Нагадаємо, на Тернопільщині судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, аргументуючи це страхом за своє життя та здоров'я. За це він отримав іспитовий термін.

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