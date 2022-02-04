У Тернополі 29-річна жінка сплутала пожежу з пограбуванням і викликала патрульних: відео

У Тернополі 29-річна жінка сплутала пожежу з пограбуванням і викликала патрульних: відео

На кухні у квартирі горіло сміття, а господарка думала, що до її помешкання хтось проник.

У Тернополі 29-річна жінка сплутала пожежу з пограбуванням і викликала патрульних. Подія сталась у четвер, 3 лютого.

Про це розповіли у патрульній поліції Тернопільщини.

"Близько 4-ї години ранку на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вільховій, в одному із будинків, у квартиру заявниці, ймовірно, проникли невідомі особи, оскільки на кухні чути дивні звуки. Один з екіпажів одразу ж виїхав за вказаною адресою. Дорогою вони телефоном спілкувалися із заявницею, яка розповіла їм, що на кухні чує якісь кроки, але боїться піти перевірити, що там", - розповідають правоохоронці.

Прибувши за вказаною адресою патрульні з квартири заявниці відчули запах диму. Двері помешкання відчинив її чоловік. Правоохоронці зайшли до квартири та виявили, що на кухні нікого не було, а насправді загорілося сміття. Тріск спантеличив 29-річну жінку, тому крізь сон їй здалося, що там хтось є.

Патрульні локалізували пожежу і двох постраждалих малолітніх дітей вивели навулицю, де заспокоїли малечу та передали медикам, аби перевірити їхній стан здоров'я.

Інспектори також викликали рятувальників для ліквідації пожежі.

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