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У Тернополі 5-річний хлопчик втік від батьків: хотів купити мамі квіти на день народження

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Тернополі 5-річний хлопчик втік від батьків: хотів купити мамі квіти на день народження

Шукали малого втікача за допомогою поліції / Фото: Facebook/Патрульна поліція Тернополя

Хлопчик розповів зворушливу причину, навіщо втік від батьків. Він заявив, що що пішов купити мамі квіти на день народження, яке вона того дня святкувала.

У Тернополі 5-річний хлопчик втік з дитячої кімнати одного із кафе, де його залишили на кілька хвилин батьки. Хлопчик розповів, що пішов купити мамі квіти. Шукали його за допомогою копів.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Схвильована матір звернулася до правоохоронців і запевнила, що лише на декілька хвилин залишила без нагляду сина, а коли повернулася на місце, хлопчика вже не було.

За словами жінки, вона разом із сім’єю відпочивала в одному із закладів громадського харчування. Двоє малолітніх дітей під наглядом жінки гралися в кімнаті розваг. Менший син захотів у туалет і жінка пішла з ним на декілька хвилин, залишивши старшого хлопчика. Коли ж повернулася, його вже не було.

До пошуків дитини залучили службових собак та квадрокоптер. Через пів години правоохоронці виявили хлопчика. Маленький втікач розповів, що хотів купити квіти мамі на день народження, яке вона того дня святкувала.

Цілу та неушкоджену дитину правоохоронці повернули батькам.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі хлопчик на іграшковій машині збив 86-річну жінку, внаслідок чого вона отримала серйозну травму.

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Дата публікації
Перегляди
1047
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