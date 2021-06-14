У Тернополі 6-річний хлопчик випав з 7 поверху: дитина вижила

Стан дитини медики оцінюють, як тяжкий.

У Тернополі в понеділок, 14 червня, з вікна 7 поверху випав 6-річний хлопчик. Дитину госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Інцидент стався о 16:00. За попередніми даними, 6-річний хлопчик має розлади аутистичного спектру. Він оперся на москітну сітку і випав з вікна 7 поверху.

Дитину в тяжкому стані госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Наразі за його життя борються медики.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Прикарпатті знайшли тіло зниклого 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош.

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