ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

У Тернополі 60-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні підлітка

Підозрюваний через Telegram контактував із неповнолітніми з різних міст, щоб отримувати порнографічний контент.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Підозрюваний у зґватлуванні неповнолітнього

Підозрюваного у зґватлуванні неповнолітнього арештували / © Офіс Генерального прокурора

У Тернополі 60-річного чоловіка підозрюють у втягуванні дітей у створення порнографічного контенту та зґвалтуванні неповнолітнього.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За інформацією слідства, підозрюваний через Telegram контактував із неповнолітніми з різних міст. За грошову винагороду діти надсилали йому порнографічний контент.

Зокрема, на початку січня 2025 року 60-річний чоловік познайомився з неповнолітнім через Instagram. Під час листування він демонстрував прихильність, пропонував фінансову допомогу та поступово встановив довірливі стосунки з дитиною.

«Згодом запропонував підлітку регулярно приходити до квартири, що належала його матері. Увійшовши в довіру та маючи значний вплив на дитину, під час однієї з таких зустрічей він зґвалтував хлопця», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили ноутбук, на якому виявили понад 80 файлів, що належать до дитячої порнографії.

/ © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної та окружної прокуратур йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітнього), ч. 2 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей), ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії) КК України.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці завершили досудове розслідування справи про звинувачення 37-річного місцевого мешканця, який жорстоко катував та ґвалтував свою співмешканку. Тепер йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie