У Тернополі 60-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні підлітка
Підозрюваний через Telegram контактував із неповнолітніми з різних міст, щоб отримувати порнографічний контент.
У Тернополі 60-річного чоловіка підозрюють у втягуванні дітей у створення порнографічного контенту та зґвалтуванні неповнолітнього.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За інформацією слідства, підозрюваний через Telegram контактував із неповнолітніми з різних міст. За грошову винагороду діти надсилали йому порнографічний контент.
Зокрема, на початку січня 2025 року 60-річний чоловік познайомився з неповнолітнім через Instagram. Під час листування він демонстрував прихильність, пропонував фінансову допомогу та поступово встановив довірливі стосунки з дитиною.
«Згодом запропонував підлітку регулярно приходити до квартири, що належала його матері. Увійшовши в довіру та маючи значний вплив на дитину, під час однієї з таких зустрічей він зґвалтував хлопця», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Під час обшуку у підозрюваного вилучили ноутбук, на якому виявили понад 80 файлів, що належать до дитячої порнографії.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної та окружної прокуратур йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування неповнолітнього), ч. 2 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей), ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії) КК України.
Підозрюваний перебуває під вартою.
