У Тернополі агенти РФ шантажували школярку її нюдсами, щоб та вчинила теракт

СБУ та Нацполіція затримали 14-річну агентку РФ, яку ворог змусив вчинити теракт у Тернополі.

Про це повідомили у СБУ.

"У Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції", - уточнили у відомстві.

Як встановило розслідування, ворог помітив дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, росіяни зламали її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували злити відверті фото неповнолітньої до Мережі.

"Дівчина погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП). Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч", - йдеться у повідомленні.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські викрили 14-річну дівчину, яка виконала завдання, отримане в одному з месенджерів, підпаливши трансформаторну підстанцію в одному з сіл Березівського району.