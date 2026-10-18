У Тернополі біля школи сталася стрілянина: поранений неповнолітній

Стрілянина біля школи в Тернополі: поранено неповнолітнього, деталі від поліції / © Труха

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У Тернополі біля будівлі однієї зі шкіл сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є поранений.

Про це передає «Суспільне Тернопіль» з посиланням на від Патрульної поліції області.

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Зазначається, що стрілянина сталася у сквері біля 21 школи. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.

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Як додає місцеве видання «20 хвилин. Тернопіль», чоловік, ймовірно, у стані сп’яніння вистрілив у неповнолітнього перехожого. Потерпілого доправили до медзакладу. Унього є тілесні ушкодження. Стрільця затримали.

«Поліцейські о 21.43 отримали повідомлення, що невідомий чоловік, ймовірно, у нетверезому стані, здійснив постріл у перехожого з, можливо, травматичної зброї. Порушник викрикував та поводився неадекватно», — повідомила виданню старша інспекторка управління патрульної поліції в області Віталія Щупляк.

Раніше ми писали, що на Рівненщині «стрілка» на АЗС закінчилася стріляниною та смертю «авторитета».

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