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У Тернополі біля школи сталася стрілянина: поранений неповнолітній
За даними ЗМІ, у сквері біля однієї зі шкіл Тернополя нетверезий чоловік відкрив вогонь по неповнолітньому.
У Тернополі біля будівлі однієї зі шкіл сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є поранений.
Про це передає «Суспільне Тернопіль» з посиланням на від Патрульної поліції області.
Зазначається, що стрілянина сталася у сквері біля 21 школи. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.
Як додає місцеве видання «20 хвилин. Тернопіль», чоловік, ймовірно, у стані сп’яніння вистрілив у неповнолітнього перехожого. Потерпілого доправили до медзакладу. Унього є тілесні ушкодження. Стрільця затримали.
«Поліцейські о 21.43 отримали повідомлення, що невідомий чоловік, ймовірно, у нетверезому стані, здійснив постріл у перехожого з, можливо, травматичної зброї. Порушник викрикував та поводився неадекватно», — повідомила виданню старша інспекторка управління патрульної поліції в області Віталія Щупляк.
Раніше ми писали, що на Рівненщині «стрілка» на АЗС закінчилася стріляниною та смертю «авторитета».