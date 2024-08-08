У Тернополі біля ТРЦ одногрупник намагався зґвалтували студентку: її судили через "брудний одяг"

У Тернополі через "появу у громадських місцях у п'яному вигляді та брудному одязі" судили 17-річну студентку Технічного коледжу, яку намагався зґвалтувати хлопець. Попри велику кількість свідків, правоохоронці звинуватили саме дівчину через її вигляд та стан.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду.

Дівчину звинуватили у "неналежному вигляді"

У матеріалах суду вказано, що студентка 11 червня 2024 року близько 18:00 "біля ТРЦ "Подоляни", що в м. Тернопіль, вул. Тектильна, 28ч, знаходилась в п`яному вигляді з явними ознаками алкогольного сп`яніння, а саме різкий запах з порожнини рота, а також була в брудному одязі, чим ображала людську гідність та громадську мораль, чим вчинила правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 178 КУпАП".

Підсудна розповіла про спробу її зґвалтувати

Проте на суді дівчина категорично заперечила свою провину. Вона повідомила, що дійсно з одногрупниками розпивала слабоалкогольні напої. Коли всі розійшлись один із хлопців попросив показати йому дорогу до одного із ресторанів. Студенти вирішили скоротити дорогу та піти біля закинутої будівлі. Там хлопець повалив неповнолітню на землю та намагався зґвалтувати, проте дівчина почала кричати і їй на допомогу прибігли перехожі, які і викликали поліцію.

"Проте, коли вона разом з поліцейськими приїхала у відділок, працівники поліції сказали їй написати у поясненнях, що вказаних обставин не було. Оскільки її мати перебуває за кордоном, а батько має іншу сім`ю, вона проживає з вітчимом. Коли вітчим приїхав у відділом поліції, нею вже було написано письмові пояснення та він не став розбиратися, що було насправді, а відтак вона підписала ці пояснення", - сказала дівчина на суді.

Також дівчина подала заяву, в якій просила покарати її кривдника. Вона наполягала, що попередні пояснення "написані під диктовку та тиском працівників поліції".

Матеріали суду

Що кажуть у поліції

Інспекторка СЮП Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області Маслюк Х.П. у судовому засіданні пояснила, що виклик до правоохоронців дійсно надійшов через вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої. На місце виїхали слідчі. Проте правоохоронці не встановлювали обставин нападу на дівчину, натомість "в її діях виявили ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 178 КУпАП, оскільки студентка перебувала в громадському місці з явними ознаками алкогольного сп`яніння та була в брудному одязі, відтак нею складено за даним фактом протокол про адміністративне правопорушення".

Вирок суду

Тернопільський міськрайонний суд також встановив, що в електронному рапорті Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області йшлось, що "11 червня 2024 року о 18 год. 00 хв. надійшло повідомлення від хлопця, про те, що в м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28Ч поблизу ТЦ "Подоляни" в закинутій будівлі одногрупник мав намір зґвалтувати його знайому, якій 17 років, дівчина брудна, в болоті, обставини йому невідомі, перехожі затримали даного хлопця".

А тому суд закрив справу щодо звинувачень проти дівчини. Матеріали щодо нападу на студентку суд направив до Тернопільської окружної прокуратури, щоб там внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почали слідство.

Прокурори також повинні перевірити дії працівників поліції, яких неповнолітня звинуватила у тиску на себе.

Постанова суду

Читайте також: