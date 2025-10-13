Сутичка у Тернополі / © 20 хвилин. Тернопіль

У Тернополі спалахнула масова сутичка між цивільними і людьми у військовій формі та балаклавах

Відео інциденту поширили місцеві пабліки.

Як уточнює місцеве видання 0352, конфлікт спалахнув після того, як люди взялися «визволяти» футбольного тренера, який провів добу в авто через невідомих в балаклавах.

Журналісти видання «20 хвилин» з’ясували, що у салоні авто перебувавали 49-річний футболіст і тренер однієї з місцевий команд Сергій З. та його дружина Наталія.

За словами очевидців, до машини не підпускали нікого, а людям, які намагалися передати воду чи їжу, забороняли це робити. Під колеса автомобіля встановлено металеві «їжаки», щоб не дати виїхати.

Зрештою, автівка з подружжям переїхала шипи і виїхала з парковки. Машину з невідомими в балаклавах, яка намагалася переслідувати їх, натовп заблокував.

«Мого чоловіка вчора (12 жовтня — ред.) затримали біля магазину, попросили пред’явити документи. Він показав їм „Резерв“, у розшуку не перебуває, працевлаштований у гімназії. У нього ще немає відстрочки, тому що військкомат не видав документи», — розповіла дружина тренера.

Журналісти видання звенулися до Тернопільського обласного ТЦК та СП, але там відповіли, що їхніх «працівників тут немає».

«Рекрутинг» набув нових форм?

У «20 хвилин» отримали інформацію від власних джерел, про те, що «рекрутинг» у Тернополі нібито проводять бійці однієї із бригад. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

«Джерела редакції повідомляють, що до цих подій можуть бути причетні вихідці громадської організації, яка є частиною та ідейним крилом однієї із бригад… Журналісти звернулися до пресслужби, аби отримати підтвердження або спростування цієї інформації. Втім, пресофіцерка каже, самостійно коментувати таке не буде, порадила написати запит», — пишуть у виданні.

У рекрутингових центрах різних бригад запевнили представників цього сайту, що «жоден військовий підрозділ, окрім ТЦК та СП, не має повноваження здійснювати оповіщення та проводити мобілізаційні заходи серед цивільного населення».

Офіційного коментаря щодо цього інциденту від Тернопільського обласного ТЦК або Нацполіції в Тернопільській області наразі немає.

Раніше народний депутат Олександр Федієнко визнав, що система рекрутингу фактично провалилася.