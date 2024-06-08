У Тернополі блискавка вдарила в багатоповерхівку: у квартирах згоріла техніка (відео)

Займання внаслідок удару блискавки не сталося, тому допомога надзвичайників не знадобилася.

На Тернопіль у ніч проти 8 червня обрушилася негода. Під час грози, що вирувала і вранці, блискавка вдарила у багатоповерховий будинок, через що у мешканців згоріли побутові прилади.

Про це повідомляє місцевий сайт "20 хвилин".

На щастя, люди не постраждали.

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Інцидент стався за адресою Коновальця, 11. Інформацію про влучення блискавки журналістам підтвердив представник пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області Андрій Брик.

Надзвичайник додав, що займання внаслідок удару блискавки не сталося. Тому допомога спеціалістів-пожежних не знадобилася.

У Мережі з'явилося відео удару блискавки. Після удару виникли іскри та різкий звук, схожий на вибух.

Блискавка влучила у багатоповерховий будинок в Тернополі

Як повідомлялося, в Україні наступного тижня погода зіпсується. Істотного коливання температур не очікується, але буде багато дощів часом із грозами.

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