У Тернополі блискавка вдарила в багатоповерхівку: у квартирах згоріла техніка (відео)

Займання внаслідок удару блискавки не сталося, тому допомога надзвичайників не знадобилася.
На Тернопіль у ніч проти 8 червня обрушилася негода. Під час грози, що вирувала і вранці, блискавка вдарила у багатоповерховий будинок, через що у мешканців згоріли побутові прилади.
Про це повідомляє місцевий сайт "20 хвилин".
На щастя, люди не постраждали.
Інцидент стався за адресою Коновальця, 11. Інформацію про влучення блискавки журналістам підтвердив представник пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області Андрій Брик.
Надзвичайник додав, що займання внаслідок удару блискавки не сталося. Тому допомога спеціалістів-пожежних не знадобилася.
У Мережі з'явилося відео удару блискавки. Після удару виникли іскри та різкий звук, схожий на вибух.
Як повідомлялося, в Україні наступного тижня погода зіпсується. Істотного коливання температур не очікується, але буде багато дощів часом із грозами.