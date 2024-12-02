У Тернополі БпЛА вбив людей, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 2 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Тернополі БпЛА влучив у житловий будинок: е загиблі Читати далі –>
- Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
- Збільшення витрат на війну не дозволить Росії посилити свій військовий потенціал - ISW Читати далі –>
- Протести у Грузії: силовики відтіснили протестуючих від будівлі парламенту Читати далі –>
- Ворог просувається на фронті - DeepState Читати далі –>
Читайте також: