Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Тернополі БпЛА вбив людей, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 2 грудня 2024 року

Дата публікації
Перегляди
2323
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Тернополі БпЛА вбив людей, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 2 грудня 2024 року

Безпілотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Тернополі БпЛА влучив у житловий будинок: е загиблі Читати далі –>
  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Збільшення витрат на війну не дозволить Росії посилити свій військовий потенціал - ISW Читати далі –>
  • Протести у Грузії: силовики відтіснили протестуючих від будівлі парламенту Читати далі –>
  • Ворог просувається на фронті - DeepState Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація