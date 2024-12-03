У Тернополі БпЛА влучив в обʼєкт інфраструктури: частина міста знеструмлена

Влада закликає громадян зробити запаси води та зарядити гаджети.
У Тернополі в ніч проти 3 грудня ворожий безпілотник влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя", - йдеться у повідомленні.
Очільник міста повідомив, що в результаті удару частина міста залишилась без електрики.
"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони, — повідомив Надал.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вгатили по будинку у Тернополі:.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія націлилася на українські АЕС.
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