У Тернополі чоловік 4 місяці їв у ресторанах і не платив: що він вигадав

У Тернополі чоловік чотири місяці харчувався у ресторанах та не платив за замовлення. Він вигадав хитру схему, як цього не робити.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

З даними суду, житель Тернополя від грудня 2022 року до квітня 2023 року безкоштовно харчувався у ресторанах, замовляючи доставку їжі. Закладам він скидав фальшивий чек про оплату їжі, хоч насправді він ні за що не платив.

Житель Тернополя замовляв, здебільшого суші, у кількох закладах міста. Свої замовлення він оформлював щонайменше 4 рази на місяць. Таким чином чоловік заборгував закладам харчування майже 20 тисяч гривень.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся, він повідомив, що уже заплатив закладам за замовлення їжі. Це також підтвердила і потерпіла власниця ресторанів.

Суд визнав чоловіка винним за частинами 1 та 2 ст.190 КК України. Він повинен заплатити 51 тисячу гривень штрафу. Це рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.

У Тернополі чоловік регулярно замовляв суші і не платив / Фото: unsplash.com

Нагадаємо, на Львівщині пара зайнялась сексом на висоті у несподіваному місці.

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