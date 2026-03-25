У Тернополі чоловік кинув у ТЦК коктейль Молотова і погрожував сокирою

У Тернополі чоловік кинув у поліцію і військових ТЦК «коктейль Молотова», а потім забарикадувався в гаражі.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
© ГУ Нацполіції Тернопільської області

У Тернополі чоловік погрожував ТЦК сокирою та «коктейлем Молотова».

Про це повідомляють поліція Тернопільської області і місцеве видання «20 хвилин Тернопіль».

Інцидент стався на території гаражного кооперативу, де працівники ТЦК і поліція хотіли мобілізувати двох чоловіків.

«Двоє чоловіків перебували на території гаражного кооперативу "Дружба". До них під’їхали люди у формі, ймовірно, представники ТЦК. Як розповіли мені: під час розмови один із чоловіків пошкодив вікно в автомобілі ТЦК і зачинився в гаражі. Працівники у формі викликали поліцію, а згодом і спецпідрозділ. Одного чоловіка затримали та забрали в наручниках», — розповів читач видання Олексій.

Що кажуть у поліції

За словами правоохоронців, під час заходів оповіщення військовослужбовці ТЦК спільно з поліцейським виявили двох чоловіків на території гаражного кооперативу.

На вимогу надати документи один із них відреагував агресивно: погрожував сокирою та кинув у бік службового автомобіля ТЦК дві пляшки з невідомою сумішшю, одну з яких підпалив. Потім чоловік зачинився в гаражі.

«Поліцейські провели перемовини з чоловіком, після чого він вийшов з гаражного приміщення. Внаслідок події ніхто не постраждав», — розповіли у поліції.

Цим чоловіком виявився житель Тернополя, 1969 року народження. У поліції стверджують, що він перебуває у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.

За погрози працівникові правоохоронного органу чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі, попередили у поліції. Також вирішується питання про його затримання.

Раніше повідомлялося, що на Волині водій прокатав військового ТЦК на капоті, тікаючи від мобілізації.

