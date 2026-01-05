У Тернополі чоловік в супермаркеті вщипнув жінку за сідницю: вона покарала нападника

У Тернополі чоловік у супермаркеті домагався жінки / © Freepik

У Тернополі на 1700 грн оштрафували чоловіка за сексуальні домагання до жінки. Інцидент стався в одному із супермаркетів міста.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, місцевий житель вчинив сексуальні домагання до потерпілої. Він наблизився до жінки та проти її волі вщипнув за сідницю, «що створило для неї залякування, принизливу ситуацію, порушивши її особисту гідність».

Потерпіла вирішила не мовчати та викликала поліцію.

Підсудного звинуватили у тому, що він порушив вимоги п. 6 ст. 1 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей від чоловіків» від 08.09.2005, у зв`язку із чим притягується до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП.

На засідання суду чоловік не прийшов. Проте у матеріалах справи був відеозапис, на якому видно, що підсудний домагався до жінки.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду призначив зловмиснику адміністративне покарання.

Згідно з постановою:

Чоловік має сплатити штраф на користь держави у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів, що становить 1 700 гривень. Також із порушника стягнуто судовий збір у розмірі 605,60 гривень.

