У Тернополі чоловік відкрив стрілянину з рушниці на балконі 9 поверху: фото

У Тернополі чоловік відкрив стрілянину з рушниці на балконі 9 поверху: фото

У вівторок, 28 червня, близько 23:00 у Тернополі чоловік відкрив стрілялнину з балкону дев'ятого поверху на вулиці Героїв Крут.

На місце стрілянини одразу ж виїхали правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Тернопільщини.

"Учора, близько 23:00 години, інспектори отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Героїв Крут. Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою та виявили в помешканні громадянина, мисливську зброю та набої до неї", - йдеться у повідомленні.

Окрім чоловіка в квартирі перебувала ще й його дружина. Вона підтвердила, що її чоловік дійсно має мисливську зброю, набої до неї та стріляв на балконі в повітря. Жінка додала, що дозвіл на зброю її чоловік не продовжував від 2014 року.

"Інспектори роти тактико-оперативного реагування затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка вилучила зброю й надалі з’ясовуватиме всі обставини цієї події", - йдеться у повідомленні.

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