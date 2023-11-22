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У Тернополі чоловік відмовився від мобілізації, бо "потрібна операція": його суворо покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Тернополі чоловік відмовився від мобілізації, бо "потрібна операція": його суворо покарали

У Тернополі чоловік відмовився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Тернополі на 3 роки позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду. 

За даними суду, підозрюваного 11 листопада 2022 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був 20 листопада 2022 року прибути до ТЦК і СП, проте ухилився від служби в армії. 

На суді чоловік пояснив, що він дійсно 20 листопада 2022 року ухилився від служби в армії. Він пояснив, що у нього періодично трапляються приступи панкреатиту. Так сталось і 20 листопада. Він надав працівникам військкомату дані про стан його здоров'я, проте там повідомили, що це не привід для уникнення призову. Рішення ВЛК він не оскаржував, проте вважає себе "обмежено придатним до військової служби". Чоловік повідомив, що йому потрібно робити операцію, але він не має на це грошей. 

Офіцер мобілізаційного відділу на суді заявив, що підозрюваний ухилився від служби в армії, працівників ТЦК і СП він запевняв, що не може служити, оскільки утримує повнолітніх дітей. Він додав, що житель Тернополя висновок ВЛК не оскаржував, хоч міг це зробити, надавши документи. 

Суд не врахував інформацію про хворобу чоловіка, оскільки той не надав доказів. Його визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Полтавській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
2970
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