У Тернополі чоловік вигадав, як уникнути мобілізації за допомогою "військового квитка" (фото)

У Тернополі правоохоронці затримали прихильника так званого "народовладдя", який створив фейковий "орган самоврядування" та роздавав своїм прибічникам фейкові військові квитки, щоб ті уникали мобілізації.

Про це йдеться у повідомленні поліції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, житель Тернополя називав себе прибічником "народовладдя", який навіть створив альтернативний офіційному "орган місцевого самоврядування". Також підозрюваний роздавав своїм прихильникам "військові квитки", які було складно відрізнити від оригіналу і таким чином чоловіки уникали мобілізації.

Правоохоронці спільно з СБУ викрили підозрюваного та провели у нього обшук.

Печатки фейкового "органу влади"

Жителю Тернополя інкримінують ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте рік уникав мобілізації.

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