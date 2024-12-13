У Тернополі чоловік викинув собаку з вікна четвертого поверху: подробиці

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Вранці, 13 грудня, родичі розпивали спиртні напої. Після застілля один із братів схопив тварину та викинув її з балкона. Сусіди, які це побачили, викликали поліцію, а поранену собаку з переломом хребта завезли до клініки.

Про це повідомили у ГУ поліції Тернопільської області.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що собаку з вулиці кілька місяців тому забрали двоюрідні брати", – йдеться в повідомленні.

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Наразі працівники поліції встановлюють, хто саме із родичів так повівся із псом. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження після виявлення у соціальних мережах відео, на якому чоловік жорстоко поводиться зі своїм собакою. На записі видно, як чоловік б’є, наступає та душить тварину під час прогулянки.

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