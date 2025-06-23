У Тернополі чоловік викинув свого собаку з 8 поверху: як його покарають

Тварина, на щастя, вижила / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

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У Тернополі 38-річний зловмисник викинув з вікна 8 поверху власного собаку.

Про це передає поліція Тернопільської області.

Собаку породи кокер-спанієль, що отримала травму ніг, зоозахисники доставили до ветеринарної клініки.



«Відомості за цим фактом слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України», — йдеться в повідомленні.

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За скоєне чоловікові загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

В пабліку «Від Тарнополя до Тернополя» уточнили, що чоловік був п’яним. «Песик, на щастя, вижив. Він уже разом з волонтерами у Львові», — йшлося у повідомленні.

Раніше ми писали, що собака врятував господаря під час масованої атаки РФ на Київ.