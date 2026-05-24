У Тернополі чоловік застрелився у вбиральні ТЦК

Поліція з'ясовує всі обставини трагедії

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Тернополі на території ТЦК виявили мертвим 46-річного чоловіка. Поліція розслідує обставини смерті.

Про це повідомили у поліції регіону.

«23 травня до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у приміщенні вбиральні одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

За попередніми даними, того ж дня його доправили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

За інформацією поліції, чоловік зайшов до вбиральні, де, ймовірно, вчинив самогубство із використанням вогнепальної зброї.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «самогубство». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Що кажуть у ТЦК

Тернопільський обласний ТЦК та СП підтверджує факт смерті військовозобов’язаного, який стався 23 травня 2026 року на території Тернопільського ОМТЦК та СП.

Реклама

«Близько 19:00 чоловіка було запрошено до приміщення центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування в установі він зайшов до ванної кімнати, де, зачинившись зсередини, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Отримане поранення виявилося несумісним із життям», — йдеться у повідомленні.

Після виявлення постраждалого військовослужбовці ТЦК та СП негайно викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги, а також до прибуття медиків намагалися надати необхідну допомогу. Попри вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося.

На місці події працюють правоохоронні органи. Тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час ВЛК мобілізованому стало зле. Медики намагалися врятувати його, але марно.

Реклама

Новини партнерів