- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
У Тернополі чоловік збив двох співробітників ТЦК: деталі інциденту
Винуватця ДТП у Тернополі, попередньо, затримали.
У Тернополі 27 вересня чоловік на авто збив двох військових ТЦК. Вони перебувають у лікарні.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Тернопільській області.
Стало відомо, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos здійснив наїзд на двох військовослужбовців. Як попередньо встановили слідчі, представники ТЦК перевіряли у водія військово-облікові документи.
«Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та згодом почав рух, унаслідок чого двоє військових отримали травми», — йдеться у повідомленні.
У відповідь ще один військовий здійснив постріл у колесо автомобіля. Минулося без постраждалих.
«Потерпілих військових доправили до лікарні. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців», — зазначили поліцейські.
Слідство триває.
Раніше священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи є гріхом переховуватися від ТЦК. На його думку, ухилятися від військової служби — ненормально.
«Захищати Батьківщину — це твій обов’язок. Ховатися — це ненормально. Але для людей це… у кожного своя думка», — зазначив священник.
Підписники й користувачі запитали, чому Філюк не воює на фронті. За словами священника, у нього є право на відстрочку.