У Тернополі чоловік збив двох співробітників ТЦК: деталі інциденту

У Тернополі чоловік збив співробітників ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

У Тернополі 27 вересня чоловік на авто збив двох військових ТЦК. Вони перебувають у лікарні.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Тернопільській області.

Стало відомо, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos здійснив наїзд на двох військовослужбовців. Як попередньо встановили слідчі, представники ТЦК перевіряли у водія військово-облікові документи.

Реклама

«Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та згодом почав рух, унаслідок чого двоє військових отримали травми», — йдеться у повідомленні.

У відповідь ще один військовий здійснив постріл у колесо автомобіля. Минулося без постраждалих.

«Потерпілих військових доправили до лікарні. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців», — зазначили поліцейські.

Слідство триває.

Реклама

Раніше священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи є гріхом переховуватися від ТЦК. На його думку, ухилятися від військової служби — ненормально.

«Захищати Батьківщину — це твій обов’язок. Ховатися — це ненормально. Але для людей це… у кожного своя думка», — зазначив священник.

Підписники й користувачі запитали, чому Філюк не воює на фронті. За словами священника, у нього є право на відстрочку.