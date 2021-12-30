У Тернополі чоловік зранку хильнув антисептика: до чого це призвело

У чоловіка діагностували отруєння.
У Тернополі 44-річний чоловік напився антисептика. Через це його госпіталізували.
Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.
За даними медика, інцидент стався 29 грудня о 8:29 на вулиці Бродівській. Після того, як чоловік випив антисептик йому стало зле. На місце події негайно прибули медики.
"Із діагнозом отруєння сурогатом алкоголю пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги", - повідомив Михайло Джус.
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