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У Тернополі чоловік зранку хильнув антисептика: до чого це призвело

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У Тернополі чоловік зранку хильнув антисептика: до чого це призвело

pixabay.com

У чоловіка діагностували отруєння.

У Тернополі 44-річний чоловік напився антисептика. Через це його госпіталізували. 

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус. 

За даними медика, інцидент стався 29 грудня о 8:29 на вулиці Бродівській. Після того, як чоловік випив антисептик йому стало зле. На місце події негайно прибули медики. 

"Із діагнозом отруєння сурогатом алкоголю пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги", - повідомив Михайло Джус. 

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