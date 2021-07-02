У Тернополі чоловіка під час ремонту розчавив його власний автомобіль: подробиці

Чоловіка госпіталізували в реанімацію, проте він помер.
У Тернополі на вулиці Стадникової 58-річного чоловіка випадково переїхав автомобіль, який він ремонтував. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.
Трагедія сталась 1 липня о 15:30. За словами доньки потерпілого, її батько травмувався, ремонтуючи автомобіль, який випадково на нього наїхав.
"Із серйозною політравмою – відкритим переломом кісток нижньої гомілки, закритою травмою живота, у стані травматичного шоку пацієнта, після оперативно наданої медичної допомоги, доставлено в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги", - повідомив медик.
Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, під Вінницею авто переїхало чоловіка, який заснув на дорозі.