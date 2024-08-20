У Тернополі чути горілим після відбою повітряної тривоги: містян просять зачинити вікна

Очільник Тернополя Сергій Надал закликав тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій, міцно зачинити вікна, бо у повітрі може бути відчутний запах горілого після відбою.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Закликаю не публікувати фото, відео та не поширювати недостовірної інформації в соціальних мережах", - додав він.

Раніше моніторингові канали повідомляли про звук вибухів у Тернополі під час атаки безпілотників на Україну та роботу ППО.

Також читайте У Хмельницькій області пролунали вибухи

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі дрони. Також у Повітряних Силах ЗСУ назвали їхній напрямок руху.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.