У Тернополі депутат облради вимагав “відкат” за допомогу для пораненого воїна ЗСУ

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його під час отримання хабаря.

Депутат Тернопільської облради, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету, запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, чиновника викрили на корупції співробітники військової контррозвідки Служби безпеки спільно з НАБУ.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його під час отримання хабаря.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та про обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше керівника ГУНП Волинської області Юрія Крошко було затримано за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги.

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