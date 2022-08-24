У Тернополі для пасажирів у вишиванках зробили безкоштовним проїзд у громадському транспорті

24 та 28 серпня проїзд у громадському транспорті Тернополя у вишиванках – безкоштовний.

Мешканці Тернополя та гості міста у вишиванках можуть безкоштовно скористатися громадським транспортом у День Незалежності, 24 серпня, та у День міста, який в Тернополі святкуватимуть 28 серпня.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

"З нагоди Дня Незалежності України 24 серпня та Дня міста Тернополя 28 серпня 2022 року проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів і гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках – безкоштовний", - йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначили, що проїзд буде безкоштовним у всьому громадському транспорті міста – у маршрутках, тролейбусах та автобусах.

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