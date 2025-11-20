- Дата публікації
У Тернополі другу добу шукають людей під завалами будинку: кадри з місця трагедії
Люди та надзвичайники не втрачають надії, що під завалами будинку у Тернополі, по якому вдарила РФ, ще є живі люди.
Аварійно-пошукові роботи на місці удару по будинку у Тернополі тривають другу добу. За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.
Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники намагаються знайти людей, які залишилися живі.
На місці удару працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки. Загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.
Станом на 16:15 відомо про:
26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини
93 травмованих, у тому числі 18 дітей
46 людей врятованих, серед них 7 дітей
близько 20 осіб досі вважаються зниклими.
Раніше у ДСНС розповіли про неймовірний порятунок 20-річного хлопця, який опинився під завалами будинку у Тернополі. Надзвичайники визнають: те, що потерпілому вдалося вижити, — справжнє диво.
Рятувальник ГМЦШР ДСНС України Денис Карпенко поділився, що хлопець був наляканий, дуже нервував.
«Я його заспокоював, казав: „Не нервуй, не витрачай сили, бо над тобою дуже багато завалу, треба розібрати. Наберися терпіння і чекай. Ми тебе обов’язково врятуємо“. Тримали з ним контакт. Ми працювали з колегами вшістьох. Зробили цю роботу, врятували. Дивом постраждалий залишився живий», — констатував рятувальник.