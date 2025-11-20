ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
800
Час на прочитання
1 хв

У Тернополі другу добу шукають людей під завалами будинку: кадри з місця трагедії

Люди та надзвичайники не втрачають надії, що під завалами будинку у Тернополі, по якому вдарила РФ, ще є живі люди.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тернопіль

Тернопіль

Аварійно-пошукові роботи на місці удару по будинку у Тернополі тривають другу добу. За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники намагаються знайти людей, які залишилися живі.

На місці удару працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки. Загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Станом на 16:15 відомо про:

  • 26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини

  • 93 травмованих, у тому числі 18 дітей

  • 46 людей врятованих, серед них 7 дітей

  • близько 20 осіб досі вважаються зниклими.

Раніше у ДСНС розповіли про неймовірний порятунок 20-річного хлопця, який опинився під завалами будинку у Тернополі. Надзвичайники визнають: те, що потерпілому вдалося вижити, — справжнє диво.

Рятувальник ГМЦШР ДСНС України Денис Карпенко поділився, що хлопець був наляканий, дуже нервував.

«Я його заспокоював, казав: „Не нервуй, не витрачай сили, бо над тобою дуже багато завалу, треба розібрати. Наберися терпіння і чекай. Ми тебе обов’язково врятуємо“. Тримали з ним контакт. Ми працювали з колегами вшістьох. Зробили цю роботу, врятували. Дивом постраждалий залишився живий», — констатував рятувальник.

Дата публікації
Кількість переглядів
800
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie