У Тернополі другу добу шукають людей під завалами будинку: кадри з місця трагедії

Тернопіль

Аварійно-пошукові роботи на місці удару по будинку у Тернополі тривають другу добу. За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків.

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники намагаються знайти людей, які залишилися живі.

На місці удару працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки. Загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки.

Станом на 16:15 відомо про:

26 загиблих цивільних, серед яких 3 дитини

93 травмованих, у тому числі 18 дітей

46 людей врятованих, серед них 7 дітей

близько 20 осіб досі вважаються зниклими.

Раніше у ДСНС розповіли про неймовірний порятунок 20-річного хлопця, який опинився під завалами будинку у Тернополі. Надзвичайники визнають: те, що потерпілому вдалося вижити, — справжнє диво.

Рятувальник ГМЦШР ДСНС України Денис Карпенко поділився, що хлопець був наляканий, дуже нервував.

«Я його заспокоював, казав: „Не нервуй, не витрачай сили, бо над тобою дуже багато завалу, треба розібрати. Наберися терпіння і чекай. Ми тебе обов’язково врятуємо“. Тримали з ним контакт. Ми працювали з колегами вшістьох. Зробили цю роботу, врятували. Дивом постраждалий залишився живий», — констатував рятувальник.