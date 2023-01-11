У Тернополі двоє зловмисників викрали підгузники із намету благодійного фонду

Чоловікам загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

У Тернополі двоє зловмисників викрали підгузники та засоби гігієни для людей з інвалідністю з намету благодійного фонду "Карітас".

Про це інформує поліція Тернопільської області.

Інцидент стався ще 31 грудня, але про викриття зловмисників стало відомо сьогодні.

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За словами керівника, на територію фонду зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, й проникли до одного із наметів з гуманітарною допомогою. Зловмисники витягли звідти три коробки і почали тікати.

Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. За словами потерпілих, злодії взяли 8 упаковок з підгузниками та засоби гігієни для людей з обмеженими можливостями.

Правоохоронці встановили, що крадії – це тернополяни, 1989 та 1991 років народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скоєному зізналися, а чуже повернули.

За скоєне вони відповідатимуть у суді за статтею "крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану". Чоловікам загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, що суддя з Донецька з дружиною влаштували скандал через гуманітарку і навіть викликали поліцію. Їм не сподобався вміст гуманітарного набору, який вони отримали безкоштовно від благодійної організації.

Раніше соцмережі розчулив 4-річний хлопчик зі Слов'янська, який не відпускав окраєць хліба, отримуючи солодощі.

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