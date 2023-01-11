У Тернополі двоє зловмисників викрали підгузники із намету благодійного фонду

Чоловікам загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.
У Тернополі двоє зловмисників викрали підгузники та засоби гігієни для людей з інвалідністю з намету благодійного фонду "Карітас".
Про це інформує поліція Тернопільської області.
Інцидент стався ще 31 грудня, але про викриття зловмисників стало відомо сьогодні.
За словами керівника, на територію фонду зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, й проникли до одного із наметів з гуманітарною допомогою. Зловмисники витягли звідти три коробки і почали тікати.
Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. За словами потерпілих, злодії взяли 8 упаковок з підгузниками та засоби гігієни для людей з обмеженими можливостями.
Правоохоронці встановили, що крадії – це тернополяни, 1989 та 1991 років народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скоєному зізналися, а чуже повернули.
За скоєне вони відповідатимуть у суді за статтею "крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану". Чоловікам загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.
Нагадаємо, що суддя з Донецька з дружиною влаштували скандал через гуманітарку і навіть викликали поліцію. Їм не сподобався вміст гуманітарного набору, який вони отримали безкоштовно від благодійної організації.
Раніше соцмережі розчулив 4-річний хлопчик зі Слов'янська, який не відпускав окраєць хліба, отримуючи солодощі.
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