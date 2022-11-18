У Тернополі іноземець намагався здійснювати "нальоти" на оселі та місцевий бізнес: його розшукував Інтерпол

У Тернополі затримали іноземця, який намагався створити кримінальне угрупування в Україні. Його розшукував Інтерпол.

У Тернополі іноземець намагався створити кримінальне угрупування. Його затримала СБУ. Чоловіка розшукував Інтерпол.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали учасника міжнародного злочинного угрупування з Південного Кавказу. Чоловік спеціалізувалися на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю.

СБУ отримала інформацію, що один з учасників банди приховано прибув до України, де хотів переховуватися від органів правосуддя. Попутно він намагався створити кримінальне угрупування для здійснення “нальотів” на оселі та бізнес місцевих мешканців.

“Таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і “піднятись у статусі” злочинної ієрархії. Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його.Наразі вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що в одному з сіл Теребовлянської громади Тернопільської області 43-річний чоловік під час сну впав з ліжка в яму та загинув. В кімнаті у потерпілого була вирита яма для труби.

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