У Тернополі керівник благодійного фонду вивозив чоловіків призовного віку за кордон

У Тернополі керівник благодійного фонду вивозив чоловіків призовного віку за кордон

У Тернополі правоохоронці викрили місцевого мешканця. який допомагав призовникам виїжджати за кордон.

Нелегальний бізнес організував керівник одного із тернопільських благодійних фондів. Він налагодив схему за допомогою якої в електронну систему "Шлях" вносили неправдиві дані про чоловіків. Після цього вони могли виїжджати до країни Європейського Союзу під час воєнного стану.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Клієнтами "бізнесмена" були українці призовного віку, а також ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. Вартість такої послуги для однієї людини коштувала 500 євро.

Правоохоронці затримали організатора на пункті пропуску "Шегині" у Львівській області. Тод він здійснював чергову спробу вивезти "нелегала" за кордон.

Тернополянину уже оголосили підозру відповідно до статті "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, слідчі Шепетівського райуправління поліції скерували до суду обвинувальний акт стосовно злодія-гастролера. Йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.

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