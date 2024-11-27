У Тернополі критична ситуація зі світлом: невтішні подробиці від влади

У Тернополі залишається критичною ситуація із постачанням електроенергії після пошкодження ключового енергооб’єкта області російськими БпЛА.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань. Тому вдалося забезпечити роботу об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Місцева влада намагається стабілізувати ситуацію завдяки підключенням до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації.

"АТ "Тернопільобленерго" вимушено запровадило графік подавання електроенергії, які будуть змінюватися залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів", - йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги в Тернополі лунали потужні вибухи. Росіяни вдарили "Шахедами" по місту. Минулося без потерпілих. Втім, сталися "прильоти" по важливих об'єктах інфраструктури.

Так, в обласному центрі дрони знищили об'єкт енергетики. Через російську атаку жителі Тернопільщини матимуть світло лише кілька годин на добу.

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