У Тернополі маленький хлопчик помер під час лікування зубів: хірургу оголошено підозру

У Тернополі під час лікування зубів дитині сталася трагедія.

Про це повідомили в прокуратурі Тернопільської області.

"На початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом. І хоча лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом. Також не було консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі", - йдеться у повідомленні.

Вже під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті — гостра легенево-серцева недостатність.

Лікарці-анастезіологу, яка теж брала участь в оперативному втручанні, повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Її відсторонили від посади і обрали запобіжний захід.

Стоматологу уже оголосили про підозру Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, у Кривому Розі померла 14-річна дитина після відвідування стоматолога.

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