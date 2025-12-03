У Тернополі масові сутички й тиснява через безкоштовні бургери — є постраждалі діти

Безплатні бургери в центрі Тернополя переросла в сутичку і тисняву (відео) / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

У центрі Тернополя місцевий блогер безкоштовно роздавав безкоштовну їжу, чим спровокував тисняву і сутички серед натовпу підлітків.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Інцидент стався сьогодні, 3 грудня на Театральному майдані. Рекламуючи компанію з виготовлення суші, 20-річний блогер роздавав глядачам, серед яких переважно були молодь та діти, безкоштовну їжу.

Натовп молодих людей та підлітків почали штовхати один одного, аби встигнути взяти безкоштовно бургер. Під час штовханини травмувалися двоє неповнолітніх дівчат. Діти доправлені до медзакладів. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

На 20-річного блогера складено два адміністративні протоколи за статтями 152 — порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів та 185-1 — порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Відео інциденту поширили у Мережі.

У коментарях з сумом зауважили, що такими діями молоді українці уподібнюються до росіян, згадавши як приклад інцидент, коли росіян годували «блінами» з лопати.

Раніше ми писали, що в Одесі розлючений натовп перевернув бус ТЦК.