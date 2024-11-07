У Тернополі мати втопила свою дитину у ванні, а сама вистрибнула з 5 поверху

У Тернополі з п'ятого поверху випала жінка 1992 року народження. У потерпілої - численні переломи. Наразі вона в реанімації.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Зі слів жінки, вона намагалася покінчити життя самогубством, оскільки за кілька годин до цього, під час купання втопила у ванні свою доньку, якій 2,5 роки. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати, але не змогла", - йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання фігурантки згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у Донецькій області вітчим вбив 3-річного сина своєї співмешканки, тіло склав у пакет і закопав. Про вбивство дитини знала її мати, але покривала свого співмешканця.

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