У Тернополі мати втопила свою 2,5-річну дитину, але не сяде до в’язниці: деталі трагедії

У Тернополі жінка вбила доньку і намагалася вкоротити собі віку / © www.facebook.com/Патрульна поліція Тернопільської області

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У Тернополі мати втопила свою дитину у ванні, а сама вистрибнула з п’ятого поверху. Жінка залишилася живою, проте до в’язниці вона не сяде.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області та пояснили причину.

«Умисне вбивство малолітньої дитини слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області інкримінують жительці обласного центру. Жінка вбила свою доньку, а після цього намагалася покінчити життя самогубством. Нещастя трапилося 7 листопада 2024 року. В Тернополі на масиві „Дружба“ з п’ятого поверху випала жінка 1992 року народження. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції», — йдеться у повідомленні.

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Жінку з численними переломами доправили до лікарні. Під час досудового розслідування стало відомо, що вона за кілька годин до спроби самогубства під час купання втопила у ванні свою доньку, якій було 2,5 року. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, але не змогла.

Лікарі врятували життя підозрюваній, але вона залишилася прикутою до ліжка. За результатами експертизи фігурантка не могла усвідомлювати значення і характер своїх дій та керувати ними через психічне захворювання. Комісія визнала 33-річну жінку неосудною, тому суд повинен розглянути клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Нагадаємо, 7 листопада 2024 року в Тернополі мати втопила свою дитину у ванні, а сама вистрибнула з 5 поверху . Дівчинці було всього 2,5 року.