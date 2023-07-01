У Тернополі мікроавтобус наїхав на жінку: вона померла у лікарні

Увечері 30 червня близько 18:00 у Тернополі мікроавтобус Mercedes-Benz наїхав на пенсіонерку. Жінка померла у лікарні.

Про це повідомив в речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

За попередніми даними, водій міжміського рейсу під час початку руху наїхав заднім колесом на жінку.

"Вона впала під транспортний засіб. Від отриманих тілесних ушкоджень жителька Кременецького району померла у лікарні", - розповів речник Нацполіції.

Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі. Поліція розпочала провадження за статтею "порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження або смерть". Стаття передбачає покарання ув’язнення від трьох до восьми років, також за це можуть позбавити права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, Лубенському районі на Полтавщині легковик з'їхав з дороги та влетів у металевий відбійник. Загинув 15-річний пасажир іномарки.

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