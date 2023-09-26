У Тернополі мобілізований отримав 5 років в'язниці: що він накоїв

У Тернополі до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого солдата, уродженця Волинської області. Він майже пів року не був на службі.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, уродженець Волинської області 30 червня 2022 року зник з військової частини. Туди він повернувся лише 4 січня 2023 року.

На суді підозрюваний розповів, що він служив в армії від 2015 до 2020 року. Через війну Росії проти України його знову мобілізували. Він зазначив, що дійсно від 30 червня 2022 року до 4 січня 2023 був вдома, оскільки "за наказом командира він покинув військову частину та був виведений за територію цієї частини".

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Виконуючий обов`язки командира запасної батареї військової частини на суді пояснив, що підозрюваний дійсно був відсутній на службі, проте про жодні укази, про які говорить чоловік, він не чув. Також він зазначив, що підсудний під час служби в армії вживав алкоголь. Це підтвердили й інші свідки-військові.

Тернопільський міськрайонний суд визнав мобілізованого винним за ч. 5 ст. 407 КК України (в редакції Закону №194-VIII від 12 лютого 2015 року). Мобілізований уже мав іспитовий термін за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка). А тому чоловіка засудили до 5 років та 1 місяця позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації під час дії воєнного стану.

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