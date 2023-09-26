У Тернополі мобілізований відмовився їхати на фронт та втік з частини: як його покарали

Солдат провину визнав та погодився співпрацювати зі слідством.

У Тернополі судили старшого солдата, уродженця Донецької області, який у травні 2022 року відмовився виконувати наказ командира та їхати у зону бойових дій, натомість він покинув військову частину.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, старший солдат, якого призвали до армії по мобілізації, 20 травня 2022 року отримав наказ командира "вибути в район виконання завдань за призначенням". Проте військовий проігнорував це.

Матеріали із вироку суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

27 травня 2022 року він покинув військову частину, проте 9 червня 2022 року прибув до слідчого ДБР за викликом.

Під час слідства чоловік визнав провину та уклав угоду з прокурором.

Тернопільській міськрайонний суд визнав солдата винним за ч.4 ст.402, ч.5 ст. 407 КК України (в редакції Закону №194-VIII від 12.02.2015). Його засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на три роки іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Тернополі мобілізований отримав 5 років в'язниці.

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