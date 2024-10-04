У Тернополі на залізничній колії виявили тіло чоловіка. Правоохоронці наразі встановлюють обставини загибелі.

Про це повідомили у поліції регіону.

Працівники залізничної станції виявили тіло близько 10:40. Загиблий перебував на перегоні колії Велика Березовиця – Тернопіль. Працівники залізниці повідомили про інцидент до поліції.

"На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Загиблий – 68-річний житель Великої Березовиці", – повідомили в поліції Тернопільщини.

Наразі працівники поліції встановлюють, який саме поїзд проїжджав даною ділянкою, та особу машиніста.

За фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху залізничного, транспорту, що спричинили загибель людей). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, на Одещині на перегоні між станціями "Мардарівка" і "Чубівка" на 15-річну дівчину наїхав вантажний поїзд.

Читайте також: