У Тернополі невідомі в парку напали і побили 17-річну дівчину, її госпіталізували

У Тернополі невідомі в парку напали і побили 17-річну дівчину, її госпіталізували

У дівчини закрита травма грудної клітки і травма лівої щоки.

У понеділок, 13 вересня, у міському парку Тернополя невідомі напали на 17-річну дівчину і побили її. До травмованої неповнолітньої довелось викликати швидку.

Про це повідомив генеральний директор Центру екстренної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус у соцмережі Facebook.

"О 00:17 бригада швидкої виїжджала на вул. Руську до 17-річної пацієнтки. Зі слів подруги, дівчину побили незнайомі у парку", - розповів Михайло Джус.

Він зазначив, що працівники швидкої викликали наряд поліції на місце події, а дівчину госпіталізували.

"Із закритою травмою грудної клітки, травмою лівої щоки потерпілу, після наданої медичної допомоги, доставлено у дитячий травмпункт", - додав очільник ЦЕМД.

Зараз правоохоронці встановлюють особи нападників та причини побиття дівчини.

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