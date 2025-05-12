У Тернополі няня ображала дитину та знімала це на відео: ким виявилася кривдниця (фото)

Молода няня-студентка ображала дитину / © pixabay.com

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У Тернополі молода няня-студентка, яка навчається в Національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, ображала дворічну дитину, знімала це на відео та розповсюджувала в соцмережі.

Національна поліція України повідомила про це 12 травня.

Дівчину вже притягнули до відповідальності.

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Мама дівчинки розповіла, що няню знайшла, опублікувавши оголошення на сайті.

«На моє оголошення відгукнулась „няня“, на вид гарна дівчинка, навчається в педагогічному, справила гарне враження», — зазначає мама дитини Владислава.

Пропрацювала в родині няня два тижні — лише двічі приходила до дівчинки. Згодом в одному з пабліків мама дитини побачила відео, де доглядальниця ображає її дівчинку. Студентка знімала це на камеру та розповсюджувала серед друзів.

На одному ролику, яке триває кілька секунд, чутно, як няня вживає нецензурну лексику поруч з дівчинкою, яка сидить у пісочниці.

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«Нажралась піска і сидить, с*ка, довольна», — каже на ролику няня.

Мама дівчинки навіть не підозрювала що її дитину ображають, поки не побачила відео на власні очі.

«Не знаю навіть, що було поза відео. Потім вона раптово захворіла і відмовилася сидіти з дитиною. Ні я не знала про це, ні її батько-військовий, який захищає нашу країну на передовій. Дитина не розмовляє ще, їй всього 2,5 роки. Напевно ж цим і користувалась, таким не місце в педагогічному», — зазначила жінка.

Порушниця - 18-річна жителька Тернополя, майбутня педигогиня / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

Ким виявилася няня, яка ображала дитину

Як встановили поліцейські, порушницею є 18-річна жителька Тернополя. Під час розмови з правоохоронцями вона визнала свою провину, але причину такої поведінки не пояснила.

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Дівчина є студенткою Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. У коментарях під дописом Владислави представники навчального закладу написали, що з’ясовують деталі інциденту та найближчим часом повідомлять про результати.

Що їй загрожує за ображання дитини

Поліцейські вже склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Горе-няні загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн), громадські роботи терміном 40-60 годин, виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, раніше йшлося про історію, в якій фігурував «монстр» під ліжком дитини. Виявилося, що це правда, а монстр цілком реальна людина.

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