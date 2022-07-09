У Тернополі оштрафували хлопця, який видерся на пам’ятник заради селфі

Свiтлина з юнаком, який вилiз на пам’ятник Iгорю Геретi, з’явилася в Мережі.
На цю публiкацiю зреагували правоохоронцi та зареєстрували подiю в Журналi облiку iнформацiї про злочини та правопорушення.
Про це повiдомили у полiцiї Тернопiльської області.
Правоохоронцi розшукали хлопця. Ним виявився житель Херсону, 2001 року народження, який зареєструвався у Тернополi як внутрiшньо перемiщена особа.
У скоєному молодик зiзнався. Розповiв, що хотiв сфотографувати усю вулицю, тому й заліз на пам’ятник. Не знав, що такi дiї незаконнi, адже нiхто з перехожих не звернув на нього увагу.
За скоєне дрiбне хулiганство хлопець вiдповiдатиме у судi.
Нагадаємо, у Києві затримано жінку за фейкове повідомлення про вибух на Майдані Незалежності. Жінка стверджувала, що у неї в кишені є граната.
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