У Тернополі оштрафували хлопця, який видерся на пам’ятник заради селфі

Свiтлина з юнаком, який вилiз на пам’ятник Iгорю Геретi, з’явилася в Мережі.

На цю публiкацiю зреагували правоохоронцi та зареєстрували подiю в Журналi облiку iнформацiї про злочини та правопорушення.

Про це повiдомили у полiцiї Тернопiльської області.

Правоохоронцi розшукали хлопця. Ним виявився житель Херсону, 2001 року народження, який зареєструвався у Тернополi як внутрiшньо перемiщена особа.

У скоєному молодик зiзнався. Розповiв, що хотiв сфотографувати усю вулицю, тому й заліз на пам’ятник. Не знав, що такi дiї незаконнi, адже нiхто з перехожих не звернув на нього увагу.

За скоєне дрiбне хулiганство хлопець вiдповiдатиме у судi.

Нагадаємо, у Києві затримано жінку за фейкове повідомлення про вибух на Майдані Незалежності. Жінка стверджувала, що у неї в кишені є граната.

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