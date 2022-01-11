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У Тернополі під час катання на санках знепритомніла 9-річна дівчинка: її рятують медики

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У Тернополі під час катання на санках знепритомніла 9-річна дівчинка: її рятують медики

УНІАН

У дитини діагностували струс мозку.

У Тернополі на вулиці Тарнавського у понеділок, 10 січня, під час катання на санках 9-річна дівчинка врізалась у іншу дитину та знепритомніла. 

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус. 

Інцидент стався у парку об 18.41. За даними медика, дитина спускалась із гірки в парку. Під час цього вона вдарилась головою об іншу неповнолітню. 9-річна дівчинка знепритомніла, їй викликали медиків. 

"Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку дівчинку, після наданої медичної допомоги, доставлено в обласну дитячу лікарню", - повідомив Михайло Джус. 

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