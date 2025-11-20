ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1591
1 хв

У Тернополі під завалами виявили живого папугу — щемливі кадри

У Тернополі з-під руїн будинку витягли папугу — він вижив.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Врятований папуга у Тернополі

Врятований папуга у Тернополі

Роботи на місці удару РФ по Тернополю 19 листопада тривають. Під завалами перебував папуга, якому вдалося дочекатися на порятунок.

Щемливі кадри від ДСНС замилували Мережу.

Як зазначили рятувальники, маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування.

«Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл…», — йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, такі миті ще раз переконують: наше сьогодення дуже крихке, а ця війна — наджорстока!

«Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти. Тримаймося», — зазначили у ДСНС.

Раніше ми писали, що атака РФ по Тернополю забрала життя Віталія Долиняка та його маленького сина Давида. Дружина загиблого Тетяна та ще двоє їхніх дітей — Катерина й Анна — перебувають у лікарні.

Що відомо про жертв кривавого удару Росії — читайте у матеріалі ТСН.ua.

