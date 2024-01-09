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У Тернополі підприємець отримав повістку і поїхав до Карпат: він вигадав, як рік уникати мобілізації

У Тернополі підприємець отримав повістку і поїхав до Карпат: він вигадав, як рік уникати мобілізації

У Тернополі чоловік ухилився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину не визнав.

У Тернополі до 3 років позбавлення волі засудили підприємця, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Чоловік рік ухилявся від служби в армії. 

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 5 січня 2024 року. 

За даними суду, ФОП з Тернополя 5 грудня 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. 7 грудня 2022 року він отримав повістку та повинен був прийти 11 грудня до військкомату для проходження навчання у ЗСУ. Проте ФОП ухилився. 

Чоловік на суді заперечив провину та заявив, що не ухилився від служби у ЗСУ. Він додав, що після отримання повістки, поїхав у Львівську область, де нібито захворів. 

"На вказаному заході він захворів, а саме у нього з`явився сильний біль в поясниці, та зателефонувавши до свого сімейного лікаря, остання порадила йому звернутися за медичною допомогою за місцем перебування. Таким чином він звернувся для обстеження в Моршинський санаторій, де у нього було виявлено підозру на пієлонефрит", - йдеться у свідченні підозрюваного у суді. 

Чоловік додав, що він боїться, що на фронті його вб'ють і знав про кримінальну справу за ухилення, а тому до ТЦК більше не приходив. 

На суді сімейна лікарка пояснила, що підозрюваний справді до неї телефонував. Вона додала, що це сталось вперше за багато років. Він сказав, що відпочиває у Карпатах і йому стало зле. Лікарка порадила випити таблетки. Згодом чоловік знову зателефонував до неї та попросив дати довідку про те, що він з нею спілкувався. 

Суд визнав чоловіка винним та засудив на 3 роки позбавлення волі. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Тернополі судитимуть двох працівників військкомату.

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