У Тернополі підприємець отримав повістку і поїхав до Карпат: він вигадав, як рік уникати мобілізації

У Тернополі до 3 років позбавлення волі засудили підприємця, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Чоловік рік ухилявся від служби в армії.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 5 січня 2024 року.

За даними суду, ФОП з Тернополя 5 грудня 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. 7 грудня 2022 року він отримав повістку та повинен був прийти 11 грудня до військкомату для проходження навчання у ЗСУ. Проте ФОП ухилився.

Чоловік на суді заперечив провину та заявив, що не ухилився від служби у ЗСУ. Він додав, що після отримання повістки, поїхав у Львівську область, де нібито захворів.

"На вказаному заході він захворів, а саме у нього з`явився сильний біль в поясниці, та зателефонувавши до свого сімейного лікаря, остання порадила йому звернутися за медичною допомогою за місцем перебування. Таким чином він звернувся для обстеження в Моршинський санаторій, де у нього було виявлено підозру на пієлонефрит", - йдеться у свідченні підозрюваного у суді.

Чоловік додав, що він боїться, що на фронті його вб'ють і знав про кримінальну справу за ухилення, а тому до ТЦК більше не приходив.

На суді сімейна лікарка пояснила, що підозрюваний справді до неї телефонував. Вона додала, що це сталось вперше за багато років. Він сказав, що відпочиває у Карпатах і йому стало зле. Лікарка порадила випити таблетки. Згодом чоловік знову зателефонував до неї та попросив дати довідку про те, що він з нею спілкувався.

Суд визнав чоловіка винним та засудив на 3 роки позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Тернополі судитимуть двох працівників військкомату.

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